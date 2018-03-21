الصفقة الأكبر من نوعها في تركيا.. بيع مجموعة دوغان الإعلامية بـ 1.2 مليار دولار

بيعت مجموعة دوغان الإعلامية التي يملكها آيدين دوغان إلى مجموعة دمير أوران مقابل 1.2 مليار دولار، على ما أعلن الأربعاء، في أكبر صفقة بيع إعلامية بتاريخ تركيا الحديث.

وكانت مجموعة دوغان في الماضي تمتلك بمفردها حوالي أربعين بالمئة من وسائل الإعلام التركية، بين صحف مثل "حرييت" و"ميلليت" و"فاناتيك" و"بوستا"، ومحطات تلفزيونية على رأسها "سي إن إن تورك" و محطة دي.

وبمجرد الإعلان عن إتمام الصفقة، ارتفعت أسهم عدد من الشركات المملوكة لمجموعة دوغان بشكل ملحوظ؛ حيث ارتفعت قيمة أسهم وكالة دوغان للصحافة والإعلام من 2.89 في الساعة 14:45 لتسجل 3.10 في تمام الساعة 15:05 مساء بتوقيت إسطنبول.

كما ارتفعت قيمة أسهم دوغان القابضة من 79 في الساعة 14:45 لتسجل 85 تزامناً مع إعلان البيع.

والمخول عن عائلة دمير أوران في إنجاز الصفقة هو أردوغان دمير أوران، والذي يشغل نجله يلدرم أوران منصب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم حالياً، بعدما كان رئيس نادي بيشكتاش سابقاً.