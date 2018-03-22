الآن في تركيا... تحقق من مقاومة بيتك للزلازل عن طريق الإنترنت

نشرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) خريطة رقمية تتيح للمستخدمين قياس مدى تحمل منازلهم للهزات الأرضية في حال حدوثها.

وما على المستخدم إلا أن يدخل عنوان سكنه حتى يحصل على المعلومات الأساسية عن متانة البناء الذي يسكن فيه وخطر حدوث زلزال في منطقته.

للدخول للبرنامج اضغط هنا: https://tdth.afad.gov.tr/

وتأخذ النتائج بالاعتبار خطوط الصدوع الزلزالية والمواصفات الجيولوجية للمنطقة.

وتقع تركيا، بحكم موقعها الجغرافي، على أكثر الصدوع الزلزالية نشاطاً والقديمة في العالم.

وقد شهدت البلاد عام 1999 زلزالاً مدمراً خلف عشرات الآلاف من الضحايا في حين يخشى الأخصائيون حدوث زلزال ضخم خلال 10 إلى 20 سنة القادمة.