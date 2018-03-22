تحييد 9 إرهابيين بغارة جوية تركية شمال العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 9 مسلحين ينتمون لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في إطار العمليات العسكرية ضد معسكرات المنظمة في شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية، إن القوات المسلحة التركية تواصل بحزم منذ 10 مارس/آذار الجاري، عملياتها ضد "بي كا كا" في الأراضي العراقية.

وأوضحت المصادر أن طائرات بدون طيار تركية رصدت في منطقة "هاكورك" شمالي العراق، استعداد 9 عناصر من "بي كا كا" لتنفيذ هجوم ضد الجنود الأتراك.

وأكّدت أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة جوية ضد هؤلاء وتمكن من تحييدهم.

وبذلك، ارتفع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية إلى 50.