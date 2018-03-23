أنقرة ترفع الحظر الجوي عن مطار أربيل شمال العراق

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رفع الحظر الجوي، الذي كانت تركيا فرضته على الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار أربيل الدولي في إقليم شمال العراق، اعتبارا من اليوم.

وقال يلدريم في تصريحات للصحفيين، بإمكان الرحلات التجارية المدنية التوجه من تركيا وأوروبا إلى أربيل فقط ولن تتوجه أي رحلة جوية إلى السليمانية.

وأشار يلدريم إلى أنّ بلاده عضو في حلف شمال الأطلسي، قائلاً: "حدود الناتو الجنوبية تبدأ من تركيا، ونرحب بأي عمل مشترك يؤمن الحدود الجنوبية لتركيا".

وأضاف على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، إلا أنها تبقى حليفتنا وشريكتنا في الناتو. وبين أنّ بلاده لم تلغِ مشروع شراء منظومة دفاع جوي صاروخي مناسبة لتسليح حلف شمال الأطلسي.

وأكد أنّ بلاده تجري محادثات من أجل شراء منظومة باتريوت ومنظومات دفاعية أخرى.

وشدد رئيس الوزراء أنّ تركيا تمضي بحزم في مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمنها، متمثلة أولا بعملية درع الفرات، ثم غصن الزيتون، والعمليات الجوية والبرية، على معاقل الإرهابيين شمالي العراق.

وقال يلدريم: "من الآن فصاعدا، أينما وجدنا الإرهاب طليقا ويعلن عن نفسه، سنجري تدخلنا اللازم".