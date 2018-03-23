قوات غصن الزيتون تسيطر على 3 قرى جديدة جنوب عفرين

تمكن الجيشان التركي والسوري الحر من السيطرة على 3 قرى جديدة جنوبي منطقة عفرين في إطار عملية غصن الزيتون.

وأفادت مصادر متعدد أن قوات "غصن الزيتون" تمكنت من تطهير قرى "فافرتين" و"برجكة" و"كباشين" من إرهابيي "ي ب ك" جنوبي عفرين.

والأحد الماضي، سيطرت قوات غصن الزيتون على مدينة عفرين مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وجميع النقاط المحيطة بها بعد طرد إرهابيي "ب ي د/ بي كاكا"، في إطار العملية التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكد رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي آكار، أمس الخميس، أن سكان عفرين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم بعد تطهيرها من الإرهابيين، وإن عمليات نزع الألغام التي زرعها الإرهابيون قبل فرارهم من المدينة لا تزال مستمرة.