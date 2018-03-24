الجيش التركي: تحييد 3733 إرهابياً في عفرين منذ بدء عملية غصن الزيتون

أعلنت رئاسة أركان الجيش لتركي، السبت، أن عملية غصن الزيتون تمكنت من تحييد 3733 إرهابياً منذ انطلاقها في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش التركي، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، من إرهابيي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش".

وذكر بيان صادر عن الجيش التركي، أنّ قوات "غصن الزيتون" تتخذ تدابير احترازية من أجل ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى منازلهم.

وفي هذا الإطار تجري القوات التركية تمشيطاً لمنطقة عفرين، من أجل تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون.

وأطلقت القوات المسلحة التركية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير منطقة عفرين من إرهابيي منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

وتمكنت تلك القوات، الأحد الماضي، من تحرير مركز المنطقة وجميع القرى والبلدات المحيطة بها من الشرق والشمال والغرب، فيما بدأت جموع السكان بالعودة إلى بيوتهم.