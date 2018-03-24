بمساعدة الجيش.. هيئة الإغاثة التركية تشرع بتوزيع وجبات ساخنة لسكان عفرين

شرعت هيئة الإغاثة التركية "İHH"، في توزيع وجبات ساخنة على السكان في مدينة عفرين بعد تحريرها من إرهابيي تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في إطار عملية غصن الزيتون.

وأوضح الموظف بطاقم تنسيق أنشطة سوريا في الهيئة "أنس قاندمير"، أنهم بدؤوا بتحضير وجبات ساخنة يوميًا تكفي لـ 10 آلاف شخص في مدينة عفرين من خلال مطبخ أقاموه هناك.

وأشار إلى أنهم في الهيئة قدموا مساعدات غذائية ومياه نظيفة للشرب لألف أسرة تقطن المدينة.

وأكد قاندمير أن الهيئة تواصل أنشطتها الإغاثية في المنطقة عقب تحريرها من الإرهابيين، وتلبية احتياجات المدنيين هناك من أغذية وحفاضات أطفال، ومياه شرب.

وأضاف "وزعنّا خبزًا وطرود غذائية وحفاضات أطفال على 80 أسرة في قرية شنغال، و160 أخرى في قرية ميدان أكبيز، و70 عائلة بقرية كوسانلي".

والأحد الماضي، سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على مدينة عفرين مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب بعد طرد إرهابيي "ب ي د/ بي كاكا"، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.