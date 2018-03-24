"جمعية أصدقاء كل إفريقيا" التركية تفتتح مشروعين لمياه الشرب في أوغندا لذكرى الشهداء الأتراك

قامت جمعية أصدقاء كل إفريقيا " TADD" بإتمام مشروعين جديدين لمياه الشرب في أوغندا باسم " محمد تشيك" (اسم يطلق على الجنود الأتراك) تخليداً لذكرى الشهداء الأتراك الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن.

وتم افتتاح المشروعين في أوغندا وبدأ المواطنون في الاستفادة منهما بالحصول على مياه الشرب النظيفة.

وأعلنت الجمعية أن مشروعين جديدين سيتم افتتاحهما قريباً. وحثت المواطنين الأتراك على التبرع لإتمام مثل هذه المشاريع في أقرب فرصة.

وأسست جمعية أصدقاء كل إفريقيا عام 2015 لتحفيز التعاون بين تركيا والدول الإفريقية خاصة في مجالي الاقتصاد والرعاية الصحية.

وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت الجمعية من تزويد عدة دول إفريقية بالمواد الغذائية ومياه الشرب.

وتنشط الجمعية حالياً في عدة دول إفريقية منها أوغندا، إثيوبيا، السودان، تنزانيا.