سوريا.. أهالي "تل رفعت" يطالبون "غصن الزيتون" بتحريرها من "ي ب ك"

نظم أهالي مدينة "تل رفعت" بمحافظة حلب شمالي سوريا، مظاهرة تطالب قوات غصن الزيتون بتحرير مدينتهم من أيدي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وهتف المتظاهرون بينهم حوالي 400 مقاتل من "السوري الحر" ضد "ي ب ك/ بي كا كا" وقطعوا طريق اعزاز- سجو شمالي حلب، مطالبين القوات المسلحة التركية بضم "تل رفعت" ضمن أهداف عملية "غصن الزيتون" واستعادة أراضيهم التي يحتلها التنظيم.

وأنهى أهالي "تل رفعت" مظاهرتهم التي نظموها في منطقة قريبة من مدينتهم، بعد جهود من القوات المسلحة التركية وعناصر أمنية في المنطقة.

وبدعم من النظام السوري وروسيا، سيطر "ي ب ك/ ب ي د" مطلع 2016، على المناطق الواقعة جنوب شرقي مدينة عفرين التي أعلن الجيش التركي في وقت سابق من اليوم، تحريرها بشكل كامل من عناصر التنظيم الإرهابي، وهجّر حينها حوالي 250 ألف من سكان تل رفعت من المنطقة.

ولجأ المهجرون من تل رفعت إلى مناطق سيطرة المعارضة في مدينة اعزاز الواقعة ضمن مناطق "درع الفرات".

تجدر الإشارة إلى أنّ الجيش التركي أعلن في وقت سابق، اليوم، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير المنطقة من إرهابيي منظمة "ي ب ك/ بي كا كا".

وفي عملية "درع الفرات"، تمكّنت القوات التركية ومقاتلي المعارضة السورية من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، شمالي سوريا، من تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة بين أغسطس/ آب 2016 ومارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

ومن أهم مدن منطقة "درع الفرات" جرابلس وأعزاز والباب.