يلدريم: الانتقادات ضد تركيا بشأن سوريا مصدرها دول مقربة من الإرهابيين

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها بلاده، بسبب عملياتها في سوريا، تصدر من دول وأطراف لها علاقات جيدة وتعاون وثيق مع الإرهابيين.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فعالية بجامعة "حسن كاليونجو"، بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وأشار يلدريم أن بلاده تتعرض لانتقادات لاذعة، رغم جميع الأعباء الملقاة على عاتقها، والأثمان التي تدفعها، بسبب أزمات المنطقة.

وشدّد أن المنتقدين (لم يسمهم) لا يتحملون "ذرة واحدة من المسؤولية أو العبء، ولم يدفعوا أي ثمن إلى اليوم".

ولفت رئيس الوزراء التركي أن تلك الأطراف تولّت طوعًا مهمة الترويج لإرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك".

وتابع أن الإرهاب هو هدف بلاده في سوريا، أينما كان؛ "سواء في غرب أو شرق الفرات".

وأكّد يلدريم أن قوات بلاده ستواصل عملياتها للقضاء على الإرهاب بالكامل، مضيفًا: "وليفعل داعمو التنظيمات الإرهابية ما يريدون".

وقال: "لن يكون بمقدور أحد بعد اليوم إعادة رسم المنطقة، وتخطيط مستقبلها، رغمًا عن تركيا".

وأطلقت القوات المسلحة التركية عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير منطقة عفرين، شمالي سوريا، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

,في وقت سابق، اليوم، تمكنت تلك القوات من السيطرة على كامل قرى وبلدات المنطقة، بعد أسبوع من تحرير مركزها.