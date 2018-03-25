أردوغان: قلنا إننا سوف ندخل سنجار وقد بدأت العمليات العسكرية هناك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجيش التركي بدأ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة سنجار شمالي العراق.

وقال أردوغان في خطاب له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة طرابزون، الأحد: "قلنا إننا سوف ندخل سنجار(شمالي العراق) أيضًا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

وأضاف أردوغان: "نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج. نحن لسنا دولة احتلال وهمُّنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين".

وفي كلمته، أيضا، قال أردوغان: "سبق أن قلنا إن عملياتنا العسكرية لن تقتصر على عفرين، سيما أن إرهابيي (بي كا كا) انسحبوا باتجاه سنجار، والآن بدأت العمليات في سنجار".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 استعادت البيشمركة قضاء سنجار في محافظة نينوى من قبضة "داعش" الذي سيطر عليه في أغسطس/آب 2014، إلا أن عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية ينتشرون في القضاء منذ عام 2014 بحجة محاربة التنظيم.

وسبق أن أكد الرئيس التركي خلال مقابلة مع "رويترز" في 25 أبريل/نيسان الماضي، أن بلاده لن تسمح بتحول سنجار إلى قاعدة لمسلحي "بي كا كا"، وإنها ستواصل عملياتها العسكرية هناك وفي شمال سوريا "حتى القضاء على آخر إرهابي".