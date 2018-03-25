أردوغان يكشف عدد شهداء الجيش السوري الحر في عملية "غصن الزيتون"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن 302 من عناصر الجيش السوري الحر استشهدوا خلال عملية غصن الزيتون ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة عفرين السورية.

وقال أردوغان في خطاب له بولاية غيرسون، الأحد: "الجيش السوري الحر قدم 302 شهيد منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، كما جرى تحييد 3747 إرهابياً منذ انطلاق العملية".

ووجه أردوغان انتقادات لاذعة لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية بسبب مواقفه السابقة من الجيش السوري الحر.

وقال أردوغان مخاطباً منتقدي الجيش الحر: "الجيش الحر الذي لا يعجبكم قدم 302 شهيداً في عملية غصن الزيتون"، متهماً بعض الأطراف بتقديم الدعم لتنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي.