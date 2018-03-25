رئيس الأركان التركي: دماء شهدائنا لن تضيع هدرا

أعرب رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، السبت، عن ثقته بأنه جهود بلاده في مكافحة الإرهاب "ستحقق هدفها وستتكلل بالنجاح"، مشددا على أن "دماء الشهداء لن تضيع هدرا".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أكار لولاية قيصري (وسط تركيا) من أجل تقديم واجب العزاء لعائلة ضباط صف ارتقى شهيدا خلال عملية "غصن الزيتون".

وأضاف أكار، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، إن تركيا ستستمر في مكافحة الإرهاب حتى يتم تحييد آخر إرهابي.

وأضاف: "مستمرون في نضالنا هذا من أجل وطننا وشعبنا".

وشدد أكار على أن القوات المسلحة التركية حريصة أشد الحرص على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال مكافحتها للإرهاب.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.