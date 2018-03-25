قمة أوروبية تركية غداً تتصدرها ملفات التأشيرة والجمرك واللاجئين ومكافحة الإرهاب

تنطلق غداً الاثنين أعمال القمة الأوروبية التركية في مدينة فارنا البلغارية وذلك بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة الاتحاد وممثلي دوله.

وتركز القمة على بحث العديد من الملفات الهامة بين الجانبين أبرزها ملف تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي وتسريع تقديم المساعدات للاجئين وتعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق أكدت مصادر تركية أن أردوغان يعتزم المشاركة في القمة، وقال بيان سابق للرئاسة التركية إن الجانب التركي سيبحث مع الجانب الأوروبي ملفات انضمام تركيا إلى الاتحاد، واتفاقية إعادة قبول المهاجرين، والخطوات المشتركة الواجب اتخاذها في الفترة القادمة، مؤكداً أن القمة ستشكل فرصة، لتقييم العلاقات التركية الأوروبية، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

وسوف تركز تركيا على ملف التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعدم التفريق بين هذه التنظيمات والضغط على دول الاتحاد من أجل وضع حد للاعتداءات المتواصلة من قبل أنصار تنظيم بي كا كا الإرهابي ضد المساجد والمواطنين الأتراك في دول الاتحاد.

كما ستطالب تركيا الاتحاد الأوروبي بتسريع تقديم المساعدات المالية التي تعهد بتقديمها للاجئين السوريين في تركيا، حيث اتهمت أنقرة مراراً الاتحاد بعدم الالتزام بتقديم هذه المساعدات الموجهة للاجئين وليس لتركيا.

وستدعو تركيا الاتحاد أيضاً للاتزام بتعهداته برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك لدول الاتحاد وفق ما جرى الاتفاق عليه في إطار اتفاق إعادة قبول اللاجئين الذي تؤكد أنقرة أنها التزمت فيه بشكل كامل.

وستجري مباحثات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين حيث تطالب أنقرة بتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.