أردوغان: إبقاء تركيا خارج سياسات توسيع الاتحاد الأوروبي سيكون خطأ فادحاً

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن إبقاء تركيا خارج سياسات توسيع الاتحاد الأوروبي سيكون خطأ فادحاً.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي على هامش القمة التركية الأوروبية المنعقدة في مدينة فارنا البلغارية: "نأمل أننا تجاوزنا مرحلة صعبة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أردوغان: "أتمنى أن نكون قد اتخذنا اليوم أول خطوة لبناء الثقة مجددًا بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، ولكن القول إننا اتخذنا هذه الخطوة ليس كافيًا وإنما يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة".

وتابع: "قدمنا تقريرنا إلى المفوضية الأوروبية (بخصوص الإيفاء بمعايير إلغاء تأشيرات الدخول) مطلع فبراير، وأبلغنا الجانب الأوروبي بضرورة استكمال إجراءاته في هذا الصدد بأسرع وقت".

وشدد أردوغان على أن عمليات تركيا العسكرية "ضد الإرهاب ليست من أجل أمننا وأمن السوريين فقط بل تساهم في أمن أوروبا أيضًا، ننتظر دعما قويا وليس انتقادات ظالمة في قضايا حساسة مثل مكافحة الإرهاب".

وأعرب أردوغان عن تطلعات تركيا بشأن الشروع في العمل على تحديث الاتحاد الجمركي، وشدد على أنه ينبغي عدم تسييس هذا النوع من الملفات التقنية.