الحكومة التركية: لن نسمح ببقاء بي كا كا في سنجار تحت أي مسمى آخر

شددت الحكومة التركية على أنها لن تقبل ببقاء عناصر تنظيم بي كا كا الإرهابي في قضاء سنجار بالعراق تحت أي مسمى آخر.

وقال الناطق باسم الحكومة التركية في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، الاثنين: "من غير الممكن أن تقبل تركيا ببقاء عناصر تنظيم بي كا كا الإرهابي في سنجار تحت اسم آخر أو بلباس مختلف".

وأضاف بوزداغ: "نتابع التطورات في سنجار، استخباراتنا تأكدت من انتشار الجيش العراقي في بعض المناطق في سنجار".

وحول عملة غصن الزيتون، أعلن بوزداغ أن الجيشان التركي والسوري الحر تمكنا من تحييد 3755 إرهابياً منذ انطلاق العملية، في حين استشهد 49 من الجيش التركي.

وحول الأزمة المتصاعدة بين روسيا وبريطانيا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي في لندن طالب بوزداغ بضرورة حل الأزمة بين البلدين.