"الدفاع التركية" توقع عقداً مع "أسيلسان" لتزويدها بصواريخ ذكية محلية الصنع

وقّعت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان) عقدًا مع وزارة الدفاع التركية لتزويدها بصواريخ ذكية تعرف باسم "مجموعة التوجيه الدقيق".

وذكر بيان نشرته أسيلسان، أن قيمة العقد بلغت بقيمة 264 مليونًا و183 ألف ليرة أي ما يعادل نحو 67 مليون دولار أمريكي.

وأضاف البيان أن التوقيع على العقد بين أسيلسان ووزارة الدفاع التركية جرى في 23 مارس/ آذار الجاري.

ولفت البيان أن أسيلسان وبموجب العقد ستسلم مجموعة التوجيه الدقيق لوزارة الدفاع في الفترة 2019-2020.

يشار إلى أن منظومة "مجموعة التوجيه الدقيق" (التركية الصنع)، هي منظومة صواريخ موجهة ذكية، جو أرض، تُطلق من ارتفاعٍ يصل إلى 4 آلاف قدم، وتحقق إصابة دقيقة من على بعد 25 كيلومترًا.