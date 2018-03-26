تحييد 24 إرهابيا.. حصيلة عمليات قوى الأمن خلال أسبوع

أعلنت قوات الأمن التركية تحييد 24 إرهابيا في محتلف أنحاء البلاد في الفترة من 19 إلى 26 مارس/ آذار الجاري.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان اليوم الاثنين إن تلك الفترة شهدت 224 عملية أمنية في أنحاء تركيا ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي ، بمشاركة قوات الشرطة والدرك والجيش التركي.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تحييد 24 إرهابيا، بينهم 3 سلموا أنفسهم، و10 تم اعتقالهم، في حين قتل 11 إرهابيا.

وأشار البيان أنه تم خلال الفترة نفسها توقيف 686 شخصا بتهمة مساعدة وإيواء عناصر من "بي كا كا"، و65 شخصا بتهمة الارتباط بتنظيم داعش الإرهابي، و568 شخصا ضمن مكافحة منظمة فتح الله غولن الإرهابية، و32 شخصا ضمن مكافحة المنظمات اليسارية الإرهابية.

كما صادرت قوات الأمن 300 كيلوجراما من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، و24 قنبلة يدوية، و44 قطعة سلاح، وكمية من الذخائر.