تركيا تدين إطلاق صواريخ حوثية على السعودية

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على مدن سعودية مختلفة، مساء أمس الأحد.

وقالت الخارجية التركية في بيان "تلقينا بقلق الاعتداء بسبعة صواريخ أطلقت من اليمن على مدن مختلفة في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد"، مضيفة "ندين هذه الاعتداءات".

وأشارت الخارجية إلى أن تصدي منظومات الدفاع الجوي السعودية لتلك الصواريخ وتدميرها قبل بلوغ أهدافها حال دون وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية حوثية، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه، فيما أشارت قناة "الإخبارية" السعودية (حكومية) إلى إصابة مصريين اثنين أيضا.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.