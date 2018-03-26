تركيا تدين الهجوم "بسلاح كيميائي" في بريطانيا ولا تنوي اتخاذ أي قرار ضد موسكو

أدانت وزارة الخارجية التركية، هجوما بسلاح كيميائي، في العاصمة البريطانية لندن(مطلع مارس/ آذار الحالي)، مؤكدة ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة حول الهجوم، وتقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الوزارة حامي أقصوي.

وفي وقت سابق اليوم، ورداً على إمكانية اتخاذ تركيا إجراءات ضد روسيا على غرار ما فعلت الدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ: "هناك علاقات إيجابية وجيدة بين روسيا وتركيا، وأنقرة لا تنوي اتخاذ أي قرار ضد موسكو في هذا الاتجاه".

وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل المزدوج وضابط المخابرات الروسي المتقاعد "سيرغي سكريبال" (66 عامًا) وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وإثر ذلك، تبادل الجانبان اتخاذ إجراءات عقابية بينها طرد دبلوماسيين، كما أعلنت عدة دول غربية إضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تضامنها مع الجانب البريطاني.

وأضاف بيان متحدث الخارجية: "تركيا تعتبر استخدام السلاح الكيميائي جريمة ضد الإنسانية، وتعدّ الهجوم الذي وقع في بريطانيا ضمن هذا الإطار وتدينه".

وأشار أقصوي إلى أن تركيا تشاطر ما ورد في بيان صدر عن مجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في 14 مارس/ آذار الحالي حول الهجوم المذكور.

وبيّن أن تركيا أعربت عن موقفها بهذا الشأن في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و"مؤتمر نزع السلاح"، والمجلس الأوروبي.