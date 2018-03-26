رسالة الرئيس التركي أردوغان بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الفن في تركيا سيزدهر بالجهود الواعية والدؤوبة لفنانينا، وسينقل بلدنا إلى مستوى الحضارات المعاصرة في مجالي الثقافة والفن".

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس/ آذار.

وأضاف أردوغان أن جميع المفاهيم الفنية التي تدافع عن القيم العالمية، وتسهم بشكل إيجابي في تطوير الثقافة القومية، والتعليم، وتقوم على الحب والاحترام والخير، تلعب دورا هاما في تطوير تركيا.

واعتبر أن تأثير المسرح على حياة المجتمع في تزايد، مؤكدا على أهمية المسرح من أجل إثراء الثقافة القومية.

وقال أردوغان "أتوجه بالشكر باسم مواطني شعبنا، إلى فنانينا الذين يتحملون هذه المسؤولية الكبيرة، ويعملون في تناغم مع أنفسهم ومع ثقافتهم".

وهنأ أردوغان الفنانين المسرحيين وجميع العاملين في المسرح ومحبي الفن بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.