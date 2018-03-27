استشهاد جنديين تركيين أثناء عملهما في نزع الألغام في عفرين

استشهد جنديان تركيان الثلاثاء إثر تعرضهما للغم زرعه إرهابيو تنظيم ي ب ك في في منطقة عفرين بريف محافظة حلب. وكان الجنديان يقومان بعمليات تمشيط في المنطقة وإزالة الألغام.

وقد نعت رئاسة الأركان التركية، في بيان، وترحمت على أرواح الشهداء، وتمنت الصبر والسلوان لذويهم وللشعب التركي.

في الوقت نفسه، قتل 11 إرهابياً من تنظيم بي كا كا في عملية مشتركة لسلاح الجو التركي والقوات البرية في ريف منطقة هاطاي، في جنوب البلاد.

كما أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، تحييد 41 إرهابيا في غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية على مواقعهم في جبال قنديل شمالي العراق، في 22 مارس/آذار الجاري.

وأوضحت رئاسة الأركان التركية، عبر بيان، أنّ سلاح الجو التركي شن تلك الغارات على مواقع لإرهابيين في جبال قنديل إثر تلقيه معلومات عن عزمهم القيام بهجوم ضدّ قواعد للجيش التركي.