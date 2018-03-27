الأمن التركي يعتقل ألمانياً حاول العبور لسوريا للقتال إلى جانب الإرهابيين

كشفت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، عن حبس مواطن ألماني، بتهمة محاولة العبور إلى سوريا، للانضمام إلى تنظيم "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأفادت المصادر، أن قوات الأمن ألقت القبض على المواطن الألماني "باتريك كراكر" (28 عامًا)، في 14 مارس/آذار الجاري، في قضاء "سلوبي"، بولاية شرناق (جنوب شرق).

وعثرت السلطات بحوزة "كراكر"، الذي اعترف بأنه على اتصال مع الإرهابيين في سوريا، على صور ومواد رقمية تابعة للتنظيم.

كما اعترف بأنه عمل 4 سنوات في الجيش الألماني، وأنه قدم إلى تركيا بنية الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى "ب ي د".

وبعد استجوابه، أحيل "كراكر" إلى القضاء التركي، الذي أمر بحبسه بتهمة مساعدة التنظيم الإرهابي.