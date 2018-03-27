الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى شمال العراق بعد توقف دام 6 أشهر

أجرت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، أولى رحلاتها المباشرة من إسطنبول إلى أربيل، شمالي العراق، بعد توقف دام ستة أشهر.

وأفاد مصادر صحفية أن طائرة الخطوط التركية حطت في مطار أربيل الدولي، وعلى متنها 150 مسافرًا.

وقال العراقي "سيف غفور"، أحد المسافرين على متن الرحلة، إن استئناف النقل الجوي بين تركيا وشمالي العراق سيوفر راحة كبيرة لسكان المنطقة.

من جهتها، قالت التركية "إشيق أران": "كنا نأتي إلى المنطقة عبر ولايتي ماردين وشرناق (جنوب شرقي تركيا)، وكانت الرحلة تستغرق 10 ساعات على أقل تقدير، بينما تستغرق الآن ساعتين فقط".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مدير عام الخطوط التركية، بلال أكشي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، عن استئناف الرحلات المجدولة إلى أربيل، اعتبارًا من 26 مارس/ آذار الجاري، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، رفع الحظر الجوي عنها.

وتصاعد التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، الذي تؤكد الحكومة العراقية المركزية "عدم دستوريته".

وجراء ذلك، فرضت بغداد إجراءات عقابية بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وإغلاق المنافذ الحدودية بين الإقليم وايران وتركيا، الأمر الذي أعقبه اتخاذ عدة دول إجراءات مشابهة ضد أربيل.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفع الحظر الجوي عن مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية.