مقتل إرهابيان من تنظيم بي كا كا في اشتباكات في شرق تركيا

قتل إرهابيان اثنان على الأقل من تنظيم بي كا كا، كما تم إغلاق طريق تونجلي-أرزنجان (وسط الأناضول) السريعة بعد اعتداء إرهابي على قوات للأمن أثناء قيامها بمهمة في ريف المنطقة، وفق ما ذكرت التقارير.

وقالت التقارير أن طائرات بدون طيار حددت مكان إرهابيين كانوا يستعدون للقيام باعتداء على قوات الأمن التركية.

وأضافت التقارير أن الاشتباكات لا تزال جارية.

وقد أفاد بيان لوزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية حيدت 23 إرهابيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بفضل عمليات أمنية جرت في 4 ولايات جنوبي وشرقي البلاد.

وأضاف البيان أن عمليات أمنية جرت في ولايات هطاي (جنوب) وماردين وباطمان (جنوب شرق) وطونجالي (شرق).

وأوضح أن العمليات الأمنية المذكورة أسفرت عن تحييد 11 إرهابيا في هطاي، و7 في طونجالي، و3 في ماردين، واثنين في باطمان.