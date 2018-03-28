إسطنبول.. حفل وداع لعائلات سورية قررت العودة إلى عفرين

أقامت بلدية "أسنيورت" بمدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، حفل وداعٍ لعائلات قررت العودة إلى قراها بمنطقة عفرين، شمالي سوريا، عقب تحريرها من إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش".

وجرى الحفل بحضور رئيس البلدية، علي مراد آلاتبه، وحشد من المواطنين الأتراك والسوريين، و3 أسر مكونة من 35 شخصًا، قرروا العودة إلى قراهم وبلداتهم في عفرين.

وقال آلاتبه في كلمة خلال الحفل، إن البلدية استضافت نحو 140 ألف مواطن سوري خلال سنوات الأزمة.

وأضاف أن الأتراك تقاسموا مع السوريين المأوى، واليوم بدؤوا بالعودة إلى أرضهم ووطنهم.

من جهته، أعرب يحيى طالب، أحد العائدين إلى عفرين، عن شكره لتركيا على ما قدمته لمواطني بلاده، خلال وجودهم على أرضها.

وقال: "لقد تعرفت على أصدقاء جديرين بالاحترام في تركيا، أودعهم وأعرب لهم عن محبتي واحترامي، كما أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على كل ما قدمه خاصة لتحريره عفرين من الإرهابيين".

والسبت الماضي، أعلن الجيش التركي تحرير كامل قرى وبلدات منطقة عفرين من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين بفضل عملية "غصن الزيتون"، التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر