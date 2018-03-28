الجيش التركي: اكتشاف وإبطال مفعول 95 لغماً وقنبلة في عفرين

أعلن الجيش التركي أن قواته التي تواصل منذ 10 أيام عمليات تطهير عفرين من العبوات الناسفة والألغام تمكنت من ضبط وتحييد 95 لغماً وقنبلة.

وأوضح بيان لرئاسة أركان الجيش التركي، الأربعاء، أن الجيش تمكن من اكتشاف وإبطال مفعول 95 لغماً أرضياً وعبوات ناسفة وقنابل يدوية الصنع في عفرين.

وكان الجيش التركي أعلن السبت الماضي، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، لتحرير المنطقة من إرهابيي منظمة ي ب ك/ بي كا كا.