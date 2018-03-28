تشاووش أوغلو: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح لاعباً دولياً بدون تركيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يصبح لاعبًا دوليًا بدون بلاده.

وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي من العاصمة الأوزبكية طشقند، الثلاثاء، أن القمة التركية الأوروبية، التي استضافتها مدينة فارنا البلغارية، أمس الاثنين، عقدت في جو ودي.

وتابع أن بلاده نقلت إلى الجانب الأوروبي معلومات حول عملية غصن الزيتون، في منطقة عفرين، شمالي سوريا، وأكدت، خلال القمة، أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وامتدادها السوري "ي ب ك"، لا يمثلان الأكراد.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن القمة تناولت أيضًا فتح فصول تفاوضية بين الجانبين. داعيًا إلى تحديث الاتحاد الجمركي الذي يجمعهما، "لأن ذلك سيعود بالفائدة على بعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر منه على تركيا".

وحول ملف رفع تأشيرات دخول دول الاتحاد عن المواطنين الأتراك، أكد الوزير أن ذلك جزء من اتفاقية الهجرة المبرمة بين أنقرة وبروكسل عام 2016.

وأضاف: "سلمناهم مقترحنا الأخير، وننتظر ردهم، وسيرسلون خبراء إلينا بعد فحص المقترح".

وشدّد أن المشكلة الأساسية في العلاقات بين الجانبين، تكمن في وجود دول أعضاء في الاتحاد "ترغب بتعطيل كامل مسار مفاوضات عضوية تركيا".