مستشار وزارة الخارجية التركية يزور واشنطن في الـ30 من الشهر الجاري

أكدت مصادر تركية أن مستشار وزارة الخارجية التركية "أوميت يالتشين" سوف يزور واشنطن في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن المباحثات بين وفد وزارة الخارجية التركية ونظرائه الأمريكيين سوف تتركز حول مصير مدينة منبج السورية حيث تطالب أنقرة واشنطن طرد مسلحي تنظيم ب ي د الإرهابي من المدينة.

ومن المتوقع أن يلتقي "يالتشين" مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي.

وقبيل إقالة وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون توصل الجانبان التركي والأمريكي إلى "تفاهمات" حول سحب مسلحي التنظيم الإرهابي ونشر قوات تركية وأمريكية في المدينة.