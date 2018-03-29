أردوغان يترأس اجتماعاً لـاللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية

عقدت اللجنة التنفيذية الصناعات الدفاعية التركية (حكومية)، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن الاجتماع عقد في المجمع الرئاسي بعيداً عن وسائل الإعلام. دون تقديم معلومات حول مدة وفحوى الاجتماع.

وتتبع اللجنة التنفيذية، لمستشارية الصناعات الدفاعية التي تأسست بهدف تطوير صناعات دفاعية متطورة، وتحديث القوات المسلحة.

وارتبطت مستشارية الصناعات برئاسة البلاد بموجب القانون 696 الصادر في ضوء تعديلات متعلقة بأنشطة المستشارية في ديسمبر/ كانون الأول 2017.