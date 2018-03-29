احتجاجات كبيرة على مقتل شاب أسود على يد الشرطة في ولاية كاليفورنيا

نظمت مظاهرات حاشدة اليوم الخميس 29 مارس 2018، في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك الأمريكية احتجاجا على مقتل شاب أسود أعزل على يد الشرطة الأمريكية فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا.

وظهر شرطيان في تسجيل مصور وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورني.

والفيديو الذي صورته الكاميرات التي كانت مثبتة بملابس رجال الشرطة خلال المواجهة التي دارت مساء الأحد أظهرت القتيل، ستيفون كلارك البالغ من العمر 22 عاما، وهو يمسك شيئا تبين فيما بعد أنه هاتف محمول بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارا ناريا وفق ما ذكرته الشرطة.

ونشرت الشرطة الفيديو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وسرعان ما انتشر على الإنترنت، وهو ما أحدث واقعة في سلسلة أحداث قتلت فيها الشرطة سودا عزَّلا في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ 2014 وأثارت جدلا واسعا حول وجود تحيز عنصري في نظام العدالة الجنائية وحول استخدام القوة المفرطة.