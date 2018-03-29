برئاسة أردوغان.. تقييم 29 مشروعاً دفاعياً بقيمة 4.8 مليارات دولار

قيّمت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية (حكومية)، اليوم الخميس، 29 مشروعاً بقيمة 4.8 مليارات دولار، خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وعقدت اللجنة اجتماعها المغلق مساء اليوم في المجمع الرئاسي بأنقرة، واستغرق ساعة ونصف الساعة، وفقاً لمصادر في الرئاسة التركية.

وحضر الاجتماع رئيس الأركان خلوصي أكار، ونائب رئيس الوزراء فكري إشيق، ووزيري الداخلية سليمان صويلو، والدفاع نورالدين جانيكلي، ووكيل وزارة الدفاع للصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، وغيرهم من المعنيين.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة، أن الاجتماع شهد تقييم مشاريع جديدة لتطوير منظومات وطنية محلية، لتعزيز قدرات الجيش الذي يواصل عملياته بنجاح داخل البلاد وخارجها من أجل ضمان أمن حدودها، وقدرات قوات الأمن.

وأشار البيان إلى اتخاذ قرارات جديدة خلال الاجتماع، الذي تم فيه، تقييم 29 مشروعاً، بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليارات دولار.

كما لفت البيان إلى أن المجتمعين، راجعوا أنشطة استثمار وتحسين متنوعة، لتطوير وتقوية الصناعات الدفاعية ودعمها.

وتتبع اللجنة التنفيذية، لمستشارية الصناعات الدفاعية التي تأسست بهدف تطوير صناعات دفاعية متطورة، وتحديث القوات المسلحة.

وارتبطت مستشارية الصناعات برئاسة البلاد بموجب القانون 696 الصادر في ضوء تعديلات متعلقة بأنشطة المستشارية في ديسمبر/ كانون الأول 2017.