لاجئون سوريون بتركيا يواصلون العودة لمنازلهم في مناطق "غصن الزيتون"

واصلت أسر سورية لاجئة في تركيا، اليوم الخميس، عودتها إلى المناطق السورية التي باتت آمنة بعد تحريرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، بفضل عملية "غصن الزيتون".

وتتّجه عائلات لاجئة من مختلف الولايات التركية، إلى معبر "جيلوة غوزو" في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري.

وبحسب إدارة معبر "جيلوة غوزو"، فإن عدد السوريين الذين غادروا تركيا متوجهين إلى بلادهم عن طريق ريحانلي، بلغ 7 آلاف و783 شخصاً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وفي 24 مارس/آذار الجاري، أعلنت تركيا تحرير كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، وبعد أقل من شهرين على إطلاق عملية "غصن الزيتون" بالتعاون مع "الجيش السوري الحر".