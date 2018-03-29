محكمة تركية ترفض طلبا بإخلاء سبيل جنديين يونانيين

رفضت محكمة الصلح والجزاء في ولاية أدرنة غربي تركيا، طلباً بخصوص إخلاء سبيل جنديين يونانيين، تمّ توقيفهما داخل الأراضي التركية مطلع مارس/ آذار الجاري.

وأكدت مصادر صحفية، أنّ المحكمة رفضت طلب محاميي العسكريين، وأمرت باستمرار حبسهما رهن المحاكمة، نظرا إلى وجود أدلة قوية حيال ارتكابهما التهم الموجهة إليهما.

ويوم الثلاثاء الماضي، قضت المحكمة نفسها باستمرار حبس العسكريين اليونانيين، الذين دخلا منطقة عسكرية محظورة في ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان قبل نحو شهر.

ومطلع مارس/ آذار الحالي، أوقفت قوات حرس الحدود التركية، أثناء قيامها بمهامها الدورية، الملازم أجيلوس ميترتوديس، والرقيب ديميتروس كوكلاتزيس، في منطقة "بازار كولا" الحدودية مع اليونان.

وعقب توقيفهما، أمرت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة، بحبس العسكريين اليونانيين، بتهمتي "محاولة التجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة".