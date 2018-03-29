وزيرا الدفاع التركي والأذربيجاني يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

عقد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم الخميس اجتماعُا مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، بحثا خلاله التعاون العسكري بين البلدين.

وعقب الاستقبال الرسمي للوزير الأذري في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة، عقد الوزيران اجتماعًا مغلقًا في مكتب جانيكلي.

وأعقب الاجتماع مباحثات بين الجانبين على مستوى الوفود.

وقالت مصادر في الوزارة أن المباحثات بين الجانبين تناولت التعاون بين البلدين على الصعيدين الدفاعي والعسكري.

وفي سياق آخر، أشارت المصادر أن مدينة غيرسون (شمال تركيا) ستستضيف اجتماعًا يضم وزراء دفاع كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا، في 31 مارس/ آذار الجاري.