وكالة التعاون والتنسيق التركية ترمم ثلاث مدارس في تلعفر

ساهمت وكالة التعاون والتنسيق التركية في صيانة 3 مدارس في مدينة "تلعفر" التابعة لمحافظة "نينوى" شمالي العراق كانت تضررت في زمن تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وكالة تيكا، في بيان نشرته اليوم الخميس، إنها استكملت صيانة مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية وأخرى ثانوية في مدينة تلعفر ذات الغالبية التركمانية، وإنها أصبحت جاهزة لاستئناف التعليم.

وأشار البيان إلى أن الوكالة أشرفت بخاصة على صيانة صفوف مدرسة "الزاهد" التي يدرس فيها الطلاب التركمان العائدون إلى المدينة بعد دحر داعش فيها.

وأكّد أن صيانة هذه المدرسة انتهت بتنظيم فعالية شارك فيها السفير التركي لدى بغداد "فاتح يلدز"، ومدير تربية تلعفر "محمد إبراهيم"، فضلًا عن ممثلي الوكالة وعائلات الطلاب والمدرسين.

وفي كلمة خلال الفعالية، أعرب السفير يلدز عن سعادته حيال الدعم المقدّم إلى التركمان الذين يعدّون جسر التواصل بين تركيا والعراق.