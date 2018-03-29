قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ترغب بنيل عضوية الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على هويتها الإسلامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم الخميس، في جامعة سراييفو الدولية، بعاصمة البوسنة والهرسك، أمام طلاب جامعيين وأكاديميين.

وأضاف يلدريم: "تركيا ترغب بنيل عضوية الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على هويتها الإسلامية، وإلاّ فلا مصلحة لها بالانضمام إليه".

وفي سياق آخر، لفت يلدريم، إلى أنه "لولا مكافحة تركيا للإرهاب واستقبالها لملايين المهجّرين من بلادهم، لكان الإرهاب واللاجئون قد اجتاحوا البلقان وأوروبا".

وشدد على أن نضال تركيا في عمليتي "درع الفرات"، و"غضن الزيتون" (شمالي سوريا)، وشمالي العراق- ضد التنظيمات الإرهابية- نضال من أجل الكرامة الإنسانية.

وأعرب رئيس الوزراء التركي، عن انزعاجه من انسياق الاتحاد الأوروبي وراء حملات دعائية لتنظيمات إرهابية متطرفة تسعى لخلق رأي عام سلبي تجاه تركيا.

جدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة.

ويجري يلدريم، زيارة رسمية للبوسنة والهرسك، بدأت اليوم وتستغرق يومين، استجابة لدعوة رئيس مجلس الوزراء البوسني دينيس زفيزديتش.