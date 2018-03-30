الأمن التركي ينفذ حملة ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في عدد من الولايات التركية

عثرت السلطات التركية على جثث 3 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" قُتلوا على يد الدرك بعد تنفيذهم هجومًا بمنطقة "هازرو" في ولاية "دياربكر" جنوب شرق تركيا، أمس الخميس.

وقالت ولاية دياربكر، في بيان اليوم الجمعة، إن 6 جنود أصيبوا بجروح طفيفة أمس جراء هجوم نفّذه 3 إرهابيين، خلال عمليات البحث عن الألغام والمتفجرات بمنطقة "هازرو".

وأكّد البيان أن فرق الكوماندوز التابعة لقيادة الدرك التركي، لاحقت الإرهابيين عقب الهجوم وتمكنت من قتلهم بعد اشتباكات بقرية "أولغن"، التابعة للمنطقة المذكورة.

وفي سياق متصل ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، القبض على 34 مشتبهًا به في عملية أمنية متزامنة، استهدفت تنظيم "بي كا كا/ك ج ك" الإرهابي في 6 ولايات مختلفة.

وبحسب مصادر أمنية، فإنّ العملية (مقرها أضنة) استهدفت عناصر يشتبه باشتراكهم بمظاهرات غير قانونية دعا لها تنظيم "بي كا كا/ك ج ك" الإرهابي، وفي جنازات لإرهابيين بعدد من الولايات.

وأوضحت المصادر أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية أضنة، شنت حملات مداهمة على مناطق مختلفة بالمدينة، مدعومة بالقوات الخاصة، وغطاء جوي بالمروحية.

ووفق المصادر ذاتها استهدفت الحملة إلى جانب أضنة، ولايات إسطنبول ومرسين وماردين وعثمانية وإسبرطة.

الحملة التي استهدفت عدة عناوين معلنة مسبقًا، أسفرت عن توقيف بعض 34 من المشتبه بهم بينهم 5 نساء، في الولايات المذكورة.

ودأبت قوات الأمن التركية على تنفيذ مثل هذه العمليات بين الحين والآخر لتوقيف أشخاص من الأتراك والأجانب يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية مختلفة.