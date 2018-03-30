الرئاسة التركية: ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل

أدانت الرئاسة التركية بـ"أشد العبارات" الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل في الأرضي الفلسطينية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية في بيان له: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين المدنيين العزل المشاركين في المظاهرات السلمية اليوم في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أدانت وزارة الخارجية التركية استخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية، الجمعة: "تدين تركيا استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين المشاركين بمظاهرات سلمية لإحياء ذكرى "يوم الأرض".

واليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 15 شابا استشهدوا، فيما أصيب نحو 1400 آخرين، بالرصاص الحي، والاختناق بالغاز المُدمع، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين، بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.