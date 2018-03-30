حادث سير يودي بحياة 17 مهاجراً غير شرعي في شرق تركيا

وقع حادث سير مؤسف في شرق تركيا أدى إلى وفاة 17 شخصا وإصابة 36 .

ففي وقت متأخر من أمس الخميس، اصطدمت حافلة صغيرة بعمود إنارة على أحد الطرق الرابطة بين ولايتي إغدير وقارص شرقي تركيا؛ وكان على متنها مهاجرون سريون معظمهم من باكستان وأفغانستان وإيران، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الجمعة.

وقالت الوكالة إن خمسين شخصا كانوا في الحافلة التي تتسع لـ14 شخصا فقط كانوا قادمين عبر الحدود الإيرانية ودخلوا تركيا بطريقة غير قانونية.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ والإطفاء وقوات الدرك وعدد من المسؤولين المحليين، لمكان الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين والمتوفيين للمستشفى الحكومي بالولاية.

وفي تصريحات للأناضول، قال تانر باشاران، مساعد مدير الصحة بولاية إغدير، إن المصابين تم نقلهم بواسطة 25 سيارة إسعاف للمستشفى الحكومي بالولاية.

وذكر باشاران أن بعض الإصابات خطيرة ما قد يرشح زيادة عدد الوفيات.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماد الحريق الذي اندلع بالحافلة وأحرقها بالكامل.

وفي تعليق منه على الحادث قال والي إغدير، أنور أونلو، إن الحادث وقع في تمام الساعة 23.45 بالتوقيت المحلي بعد اصطدام الحافلة بعمود الإنارة واشتعالها، وأن بعض المهاجرين كسروا الزجاج وألقوا بأنفسهم خارجها، لكن في هذه الأثناء أتت حافلة أخرى تقل مهاجرين آخرين واصطدمت بهم.

وأعرب الوالي عن تعازيه لباكستان وأفغانستان وإيران في ضحايا الحادث متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.