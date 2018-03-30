متحدث الرئاسة التركية يتباحث مع كبير مستشاري ماكرون

تباحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، مع فيليب إتيان، كبير مستشاري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاتفيا.

ولم تذكر المصادر الدبلوماسية التركية، تفاصيل المكالمة، التي جاءت عقب التقاء ماكرون، أمس، وفدا من ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" واجهة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي.

وسبق أن أكد قالن، في تغريدة اليوم عبر "تويتر"، موقف تركيا الحاسم، من رفض مبادرات تفضي إلى الحوار أو الوساطة أو التواصل مع المنظمات الإرهابية مثل "ب ي د/بي كا كا".

تصريحات قالن، جاءت ردًا على بيان أصدره قصر الإليزيه، أمس الخميس، جاء فيه بأنّ "الرئيس ماكرون يرغب في إقامة حوار بين قوات سوريا الديمقراطية، وتركيا، بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي".

وقال المتحدث التركي: "نرفض المبادرات غير الجدّية، مثل الحوار أو الوساطة أو التواصل مع المنظمات الإرهابية مثل (ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا)، الذي يحاول اكتساب الشرعية تحت مسمى (قوات سوريا الديمقراطية)".

وأضاف "يجب على البلدان الصديقة والحليفة أن تتخذ موقفًا واضحًا وصريحًا من كافة أشكال الإرهاب".