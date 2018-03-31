أردوغان: هل سمعتم استنكاراً للانتهاكات الإسرائيلية ممن انتقدوا عملية عفرين؟

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الهجمات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أمس الجمعة وأدت إلى مقتل 15مدنياً وإصابة المئات.

وقال الرئيس التركي، في تصريحات، مساء اليوم السبت: "أدين بشدة الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية بحق الفلسطينيين".

وأضاف أردوغان: "هل سمعتم أي استنكار للانتهاكات الإسرائيلية في غزّة من الجهات التي تنتقد تركيا بسبب عملية عفرين الأخلاقية".

ولفت أردوغان إلى أنه طرح ملف القدس في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، وقال: "سألت ترامب خلال الاتصال الهاتفي أمس حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتدخل حيال الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة أم لا".