أردوغان ويلدريم يهنئان المسيحيين في تركيا والعالم بـعيد الفصح

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم أتباع الديانة المسيحية في تركيا والعالم بـ"عيد الفصح"، الذي يصادف غدًا الأحد.

وقال أردوغان، في رسالة نشرها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، إن "الأعياد الدينية هي أيام خاصة تعزز أواصر الأخوة والتضامن، وتقوي مشاعر الوحدة".

وأكد أن تركيا أولت أهمية على مر التاريخ لعيش جميع الثقافات والأعراق والأديان بحرية.

وتابع: "أهنئ جميع المسيحيين وفي مقدمتهم مواطنينا المسيحيين، وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية".

من جهته، هنأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أتباع الديانة المسيحية في تركيا والعالم، بعيد الفصح، ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية.

وأشار يلدريم إلى أن المسلمين والمسيحيين واليهود عاشوا في بلاده لقرون طويلة في سلام ووئام، وتجاورت على أراضيها المساجد والكنائس والكنس، وسط مناخ يسوده التسامح.

وأكد أن تركيا تضمن الحفاظ على حقوق جميع مواطنيها دون تمييز، وتعتبر تنوع نسيجها الاجتماعي ثروة لا تضاهى.