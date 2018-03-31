رئاسة الأركان التركية: تحييد 3820 إرهابيا ضمن غصن الزيتون

أعلنت رئاسة الأركان التركية تحييد 3820 إرهابيا، منذ انطلاق عملية غصن الزيتون ضد إرهابيي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وذكرت الأركان التركية في بيانها استشهاد 50 جنديا تركيا وإصابة 229 آخرين بجروح منذ انطلاق العملية في 20 كانون الثاني الماضي.

وأشار البيان إلى أنّ الجيش التركي يواصل تطهير مدينة عفرين من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون داخل المدينة، بهدف تحقيق الأمن للمدنيين.

وفي سياق متصل، أكد البيان تحييد 90 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال الأسبوع الأخيرة في عمليات أمنية شمالي العراق وجنوب شرقي تركيا.

وأشار البيان إلى استهدافهم أوكارا للإرهابيين في مناطق شمالي العراق، وفي ولايات ديار بكر وبيتليس وماردين وبنغول، وذلك في عمليات عسكرية بين 24 و30 مارس/آذار الجاري.

وخلال العمليات صادرت القوات التركية كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

واستشهد في العمليات 4 جنود أتراك وأصيب 10 آخرون بجروح.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن "بي كا كا" الإرهابية تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً لها، وتنشط في العديد من مدنه وبلداته، وتحتل 515 قرية كردية في ذات البلد.