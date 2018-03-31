سيناتور أمريكي: قتل إسرائيل للمتظاهرين بغزة أمراً مأساوياً ويجب إنهاء حصار القطاع

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على أن قتل الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يعد أمراً مأساوياً، مطالباً بلاده بلعب دور أكبر لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وقال السيناتور المعروف في تغريدات له عبر "تويتر": "إن قتل المتظاهرين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية في غزة أمراً مأساوياً.. من حق جميع الناس الاحتجاج من أجل مستقبل أفضل دون رد عنيف".

وأضاف السيناتور ساندرز: "لا تزال الأوضاع في غزة تعتبر بمثابة كارثة إنسانية.. يجب أن تلعب الولايات المتحدة دورا أكثر إيجابية في إنهاء الحصار على غزة ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على بناء مستقبل أفضل للجميع".

ولليوم الثاني على التوالي، تجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار "السلمية والشعبية"، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

وأمس الجمعة، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على تلك التجمعات السلمية، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً، وإصابة 1416 شخصاً.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976؛ احتجاجا على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.