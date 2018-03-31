مواصلة تنظيف الشوارع ومحو آثار الإرهابيين في عفرين

تتواصل في مدينة عفرين، شمالي سوريا، أعمال التنظيف ومحو آثار الإرهابيين، الأمر الذي انعكس على الارتفاع المتزايد للحركة المدنية فيها.

وساهمت المساعدات الإنسانية التركية في إعادة الاستقرار للمدينة والبلدات المحيطة بها، وخصوصًا الهلال الأحمر.

وجهز الهلال الأحمر مطبخًا متنقلًا في مركز عفرين، لتوزيع الطعام على الأهالي، فيما تواصل القوات التركية دورياتها لتحقيق أمن السكان وحماية ممتلكاتهم.

وفي 24 مارس/ آذار الجاري، تمكنت قوات "غصن الزيتون" من تحرير كامل منطقة عفرين من الإرهابيين، بعد حوالي شهرين على انطلاق العملية، وشرعت في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفاتهم، وتأمين عودة الأهالي.