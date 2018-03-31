وزير الدفاع التركي: لا شرعية لأي تواجد أجنبي في سوريا بعد انتهاء داعش

قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، اليوم السبت، إن قرب انتهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي، يفقد أي وجود عسكري أجنبي في سوريا شرعيته، بما فيه الوجود الفرنسي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع ثلاثي، جمعه بنظيريه الأذربيجاني والجورجي، في ولاية غيرسون، شمالي تركيا.

وأضاف جانيكلي: "بما أن خطر داعش انتهى إلى حد كبير، لم تعد هنالك أرضية مشروعة لتواجد فرنسا، أو أي دولة أخرى، عسكريًا في سوريا".

وتابع: "إذا أرادت باريس أن يكون لها وجودٌ عسكريٌ شمالي سوريا، تهدف من ورائه دعم التنظيمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، فسيكون وجوداً غير مشروع بموجب القانون الدولي، وبمثابة احتلال".

كما أعرب عن أمله بعدم إقدام فرنسا على خطوة إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة.

وأوضح الوزير أنّ جميع الدول التي تكافح داعش، لها وكلاء للحرب عنها، باستثناء بلاده.

وقال: "القوات المسلحة الوحيدة التي تحارب تنظيم داعش الإرهابي، وجهًا لوجه، هي القوات المسلحة التركية".

وتابع: "بشكل مباشر، تركيا تقاتل بجنودها وبوجودها العسكري، وهي الوحيدة التي تقاتل الإرهابيين".