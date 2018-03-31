يلدريم: لن نتسامح مع انتهاك حقوقنا السيادية في المتوسط وإيجة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده لن تتسامح مع أي جهة تنتهك حقوقها السيادية في مياه "المتوسط" و بحر إيجة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية إزمير غربي البلاد.

ومنتصف فبراير / شباط الماضي، شهدت العلاقات توترا بين أنقرة وأثينا، عقب إجراء خفر السواحل اليوناني مناورات خطيرة قرب جزر صخرية تركية في بحر إيجة.

وتكررت مؤخرا انتهاكات مماثلة للمياه الإقليمية لتركيا قرب تلك الجزر، فضلا عن انتهاك مقاتلات يونانية المجال الجوي التركي.

وأضاف يلدريم "سبق وكتب التاريخ نهاية لمن لهث وراء أحلام فارغة في قبرص وبحر إيجة".

وشدد على أن تركيا "لا تهاب أو تتراجع أمام استفزازات أو سيناريوهات من ينتهجون سياسة خارجية غير مسؤولة".