أردوغان يزور القوات التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا مرتدياً الزي العسكري

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا في ولاية هاطاي التركية مرتدياً الزي العسكري.

وعقب مشاركته في مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية هاطاي انتقل أردوغان لزيارة المخافر الحدودية التابعة للجيش التركي على الحدود مع سوريا.

والتقى أردوغان خلال الزيارة جنود أتراك وقادة من القوات المسلحة التركية، وأطلع على إجراءات حماية الحدود التركية من هجمات التنظيمات الإرهابية.

وكشف أردوغان عن أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم خلال عملية غصن الزيتون في مدينة عفرين شمالي سوريا وصل إلى 3852، وشدد على أن الجيش التركي سوف يواصل عملياته ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد تركيا أينما كانت.

وأكد أردوغان على أن نجاح عملية غصن الزيتون في عفرين أضاف مزيد من القوة للقوات المسلحة التركية.