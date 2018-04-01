إيرانيون يحتفلون بـالنوروز في تركيا.. تسوق وعروض بهلوانية

يواصل السائحون الإيرانيون في ولاية "وان"، شرقي تركيا، قضاء عطلة عيد "النوروز"، التي بدأت في 21 مارس/آذار الماضي، وتستمر حتى الإثنين، حسب تقويم بلادهم.

ولإضفاء أجواء البهجة على عطلة الإيرانيين، أقامت بلدية "إيبك يولو" بالولاية مهرجان التسوق الذي يتضمن عروضاً بهلوانية بالدرجات الهوائية وكرة السلة والتزلج.

ولاقى المهرجان إعجاباً واسعاً من قبل السائحين الإيرانيين، الذين وجدوا في أنشطته بهجة أسعدتهم.

وقال الإيراني رضا خازيان إنه "أحبّ ولاية وان كثيرا، واستمتع بفعاليات المهرجان". وأضاف أنه اختار زيارة "وان" للاحتفال بعيد "النوروز"، وحصل على إجازة مميزة للغاية.

ومن المرتقب أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الخميس المقبل.

يذكر أن "عيد النوروز"، أو عيد رأس السنة الفارسية، يتزامن مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزا للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.

ويستمر الاحتفال بالعيد في إيران 13 يوما، بدءا من 21 مارس/آذار كل عام.